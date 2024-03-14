Названа возможная причина крушения Ми-8 на Колыме

Названа предварительная причина крушения вертолета Ми-8 в Магаданской области, сообщает «Интерфакс».

Отказ двигателя в сложных метеоусловиях мог спровоцировать падение вертолета с рабочими, заявили в экстренных службах.

Крушение Ми-8 произошло в районе сопки Кварцевая Северо-Эвенского муниципалитета в 75 км от Эвенска.

Экстренные службы сообщили, что в момент аварии в районе наблюдались сложные метеоусловия, что могло повлиять на управление воздушного судна. В настоящее время два вертолета «Авиации Колымы» направлены к месту крушения, вертолет МЧС России с четырьмя членами экипажа отправится туда в 06:00 мск.

Предполагается, что помощь прибудет через 6 часов.

До этого спасатели МЧС обнаружили обломки Ми-8 МЧС России, потерпевшего крушение 4 февраля. Борт рухнул в 11 км от берега Онежского озера, его детали нашли на глубине до 50 метров.

По факту крушения возбудили уголовное дело. Следствие рассматривает несколько версий причин авиакатастрофы: погодный фактор, ошибку пилотирования и техническую неисправность.

Ранее сообщалось о пострадавших при крушении вертолета в Киргизии.