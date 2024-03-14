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Власти Варшавы запустили программу по подготовке в городе бомбоубежищ

Варшава потратит $27 млн на оснащение и строительство бомбоубежищ

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Depositphotos

Власти Варшавы намерены выделить $27 млн на оснащение и строительство в городе бомбоубежищ. Об этом сообщает Politico.

Мэр польской столицы Рафал Тшасковский объявил, что бомбоубежища являются частью стратегии по «осуществлению наиболее значительных инвестиций, которые позволят нам подготовиться к любым неожиданностям» в ближайшие годы.

Издание уточняет, что недавняя проверка польских бомбоубежищ показала, что менее 4% процентов населения страны имеют доступ к защитным помещениям на случай бомбардировки. Кроме того, в существующих убежищах отсутствуют базовое техническое оборудование и другое оснащение.

Говоря о Варшаве, Тшасковский пояснил, что к потенциально пригодным в качестве бомбоубежищ местам относятся метро и подземные парковки, их общая площадь составляет 7 млн квадратных метров. По новой программе «Варшава защищает» их обеспечат электричеством и водой. В этом вопросе власти польской столицы оглядываются на опыт Киева, который использовал в качестве укрытий для гражданского населения 52 своих станций метро.

10 марта в Германии заявили о необходимости потратить миллиарды на строительство бомбоубежищ.

Ранее в Эстонии объявили о намерении сделать обязательным наличие бомбоубежищ во всех новых зданиях.

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