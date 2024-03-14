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Скончался патриарх Болгарской православной церкви Неофит

Патриарх Болгарской православной церкви Неофит скончался на 79-м году жизни

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Патриарх Болгарской православной церкви (БПЦ), митрополит Софийский Неофит скончался в возрасте 78 лет. Об этом сообщается на официальном сайте болгарской патриархии.

Причиной смерти названа продолжительная болезнь — полиорганная недостаточность. Его святейшество ушел из жизни в болгарской Военно-медицинской академии 13 марта в 22:22 (23:22 мск).

Болгарская православная церковь призвала верующих к искренней молитве, а также выразила благодарность медикам за заботу о патриархе.

Патриарх Неофит (в миру Симеон Николов Димитров) родился в Софии в 1945 году. Учился в Софийской семинарии и Московской духовной академии в подмосковном Сергиевом Посаде. В 1975 году пострижен в монахи под именем Неофит.

В 1994 году утвержден митрополитом Доростольским и Червенским, затем митрополитом Русенским.

В феврале 2013 года Святейшим синодом Болгарской православной церкви избран патриархом Болгарским и митрополитом Софийским.

Ранее РПЦ напомнила Константинопольскому патриархату о его полномочиях.

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