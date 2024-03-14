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Японцы испугались токсичной кошки

В японской Фукуяме кошка упала в чан с опасным веществом и напугала жителей

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Depositphotos

В Японском городе Фукуяма объявили режим повышенной готовности из-за кошки, которая упала в чан с опасным химическим веществом и сбежала на улицу. Об этом сообщает The Guardian.

Местные власти заявили, что усилили патрулирование улиц и попросили жителей не приближаться к животному. Поиски кошки начались после того, как сотрудники сталелитейного завода заметили желто-коричневые следы лап, которые вели от чана с шестивалентным хромом (канцерогенное химическое вещество). 

На предприятии отметили, что животное могло забраться на нависающую над цистерной ткань и упала в емкость с химикатами, а после смогла из нее выбраться.

До этого стало известно, что китайские ученые из Северо-восточного университета лесного хозяйства обнаружили, что таяние вечной мерзлоты в Арктике может привести к выбросу радона — радиоактивного газа, вызывающего рак.

Радон образуется при естественном распаде урана. Он может накапливаться в подвалах домов, повышая долгосрочные риски рака легких для жильцов. Вещество лишено цвета и запаха, что затрудняет его обнаружение.

Ранее стало известно о появлении в Сибири огромных кратеров из-за глобального потепления.

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