Российские школьники считают, что возможность пересдать ЕГЭ снизит стресс

Больше половины (56%) учеников 10 и 11 классов считают, что им понадобится пересдача ЕГЭ, показало исследование образовательной компании MAXIMUM Education, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

О внесенном в Госдуму законопроекте, позволяющем пересдать ЕГЭ, знают 93% учеников 10-11 классов и 68% учеников 5-9 классов. И если среди учащихся средней школы лишь 36% считают, что им в перспективе понадобится пересдача ЕГЭ, то среди учеников старшей школы эта доля составляет уже 56%.

Введение возможности пересдать ЕГЭ снизит уровень волнения, считают школьники. Без пересдачи большинство старшеклассников (52%) оценивают свое напряжение от экзаменов как повышенное или высокое. А с возможностью пересдачи эта доля снижается более чем вдвое — до 22%. Примечательно, что учащиеся 5-9 классов волнуются из-за ЕГЭ даже больше, чем ученики 10-11 классов. Так 64% учащихся средней школы оценивают свою тревогу из-за ЕГЭ как высокую, но возможность пересдать экзамен снижает эту долю до 5%.

Чаще всего старшеклассники отвечали, что им понадобится пересдача химии и биологии, а наиболее уверены они в своих знаниях в информатике, географии и литературе. А вот 5-9 классы больше всего волнуются за базовую математику и русский, а более всего уверены в обществознании.

Ранее россияне ответили, нужно ли отменять ЕГЭ.