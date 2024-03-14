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Для большинства россиян критически важно совпадать в политических взглядах с партнером

Половина россиян считают разные политические взгляды препятствием для отношений

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Shutterstock

Подавляющее большинство россиян считает совпадение по политическим взглядам со своим партнером важным фактором, но при этом мужчины избегают разговоров о политике в три раза чаще, чем женщины. Это показал опрос дейтинг-сервиса Mamba, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Для 78% россиян критически важно иметь схожие политические взгляды со своим партнером. В то же время схожее отношение в желании или его отсутствии иметь детей важно лишь 53% россиян. Также 46% россиян считают, что общие политические взгляды важны для долгосрочных отношений, а для 35% общие политические взгляды — залог счастливой семейной жизни. Помимо этого, 52% опрошенных уверены, что разница в политических взглядах может стать серьезным препятствием в построении отношений.

Женщинам гораздо важнее, чем мужчинам, совпадать в политических взглядах с партнером (56% против 22%). Почти 20% женщин стараются понять, каких взглядов придерживается мужчина, сразу же при знакомстве (против 16% мужчин делающих так же). Еще 44% женщин стараются постепенно узнать о политических взглядах партнера в процессе общения. Почти каждая десятая респондентка убеждена, что различные политические взгляды могут стать серьезной проблемой при построении отношений. 4% и вовсе готовы прекратить общение с мужчиной, с которым их мнение не совпадет.

Как оказалось, мужчины более сдержаны в вопросах политики — 71% респондентов мужского пола избегают диалогов о политике, 37% уверены, что обсуждать политику на свидании неуместно. При этом большинство мужчин (62%) готовы начать отношения с девушкой, с которой у них совершенно разные политические взгляды, если есть много других точек соприкосновения.

При этом, что интересно — в общении женщины все же более терпимы к тому, когда с их мнением не соглашаются. В случае, если становится понятно, что с собеседником сильно различаются политические взгляды, 76% женщин постараются отнестись спокойно и более не будут затрагивать тему политики (против 55% мужчин), еще 14% постараются понять, чем оппонент руководствуется (против 3% мужчин).

Также мужчины куда охотнее готовы предпринимать усилия, чтобы переубедить женщину — 37% респондентов сообщили, что будут приводить свои аргументы, чтобы изменить точку зрения собеседницы, в то время как среди женщин так поступить готовы лишь 5%.

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