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Стало известно, сколько потратят на празднование юбилея Кирово-Чепецка

Соколов: на подготовку к юбилею Кирово-Чепецка хотят направить почти 700 млн рублей

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Губернатор Кировской области Александр Соколов заявил, что оргкомитет по празднованию 70-летия второго по численности населения Кирово-Чепецка утвердил план юбилейных мероприятий почти на 700 млн рублей. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, в первую очередь планируется преображение города, будет отремонтирован путепровод, Фонд капремонта отремонтирует все здания по проспектам Мира и Кирова.

Также будет проведено благоустройства сквера рядом с «Рекой времени» и реконструкция автовокзала.

До этого представители администрации Екатеринбурга чуть не поругались с командой Клавы Коки из-за юбилея города.

Отмечается, что мэрия Екатеринбурга обратилась к представителям Коки, чтобы сделать певицу одним из лиц 300-летия города. Менеджер звезды решил, что это очередной коммерческий проект, поэтому потребовал у администрации города гонорар в 3 млн рублей. Позже пресс-служба лейбла Black Star связалась с мэрией Екатеринбурга, чтобы уладить конфликт.

Ранее депутат Романов поздравил петербуржцев с 320-летием города.

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