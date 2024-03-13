Стало известно, сколько потратят на празднование юбилея Кирово-Чепецка

Губернатор Кировской области Александр Соколов заявил, что оргкомитет по празднованию 70-летия второго по численности населения Кирово-Чепецка утвердил план юбилейных мероприятий почти на 700 млн рублей. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, в первую очередь планируется преображение города, будет отремонтирован путепровод, Фонд капремонта отремонтирует все здания по проспектам Мира и Кирова.

Также будет проведено благоустройства сквера рядом с «Рекой времени» и реконструкция автовокзала.

До этого представители администрации Екатеринбурга чуть не поругались с командой Клавы Коки из-за юбилея города.

Отмечается, что мэрия Екатеринбурга обратилась к представителям Коки, чтобы сделать певицу одним из лиц 300-летия города. Менеджер звезды решил, что это очередной коммерческий проект, поэтому потребовал у администрации города гонорар в 3 млн рублей. Позже пресс-служба лейбла Black Star связалась с мэрией Екатеринбурга, чтобы уладить конфликт.

Ранее депутат Романов поздравил петербуржцев с 320-летием города.