Завхоза российской школы осудили за крупную взятку

В Салехарде бывшего заместителя директора по хозяйственной части школы №2 признали виновной в получении взятки в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа.

Суд установил, что с января 2018 года по сентябрь 2022 года женщина, пользуясь служебным положением, за вознаграждение предоставляла предпринимателю информацию о планируемых школой закупок. Также сотрудница образовательной организации помогала бизнесмену заключать контракты с учреждением на выгодных для него условиях.

«За указанные действия экс-заместитель директора получила от коммерсанта взятку в размере более 500 тыс. рублей», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Суд признал бывшую сотрудницу виновной. Учитывая, что она шла на сотрудничество со следствием, ей назначили наказание в виде штрафа в размере 2 млн рублей. На три года ее лишили права занимать должности с административно-хозяйственными полномочиями в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Полученная взятка у подсудимой конфискована.

Ранее в отношении директора рязанской школы возбудили уголовное дело: ее подозревают в хищении миллионов рублей.