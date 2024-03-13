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Казахстан рискует столкнуться с засухой

Казахстану грозит засуха из-за аналогичного явления в Узбекистане и Киргизии

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Shutterstock

Казахстану этой весной грозит засуха из-за аналогичного явления в Узбекистане и Киргизии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-министра водных ресурсов и ирригации Казахстана Арсена Жаканбаева

Он пояснил, что проблема кроется в засухе, повлиявшей на водные ресурсы соседних стран.

«Объем воды в Токтогульском водохранилище Киргизии на 300 млн кубометров меньше, чем в прошлом году. <…> А объем воды в бассейне Чирчика на 100 млн кубометров меньше, чем в прошлом году. Поэтому количество поступающей воды невелико. В этом году могут возникнуть проблемы из-за нехватки этой воды», — заявил Жаканбаев на заседании комитета по аграрным вопросам Мажилиса Казахстана.

По словам чиновника, в зоне риска находятся Туркестанская и Кызылординская области республики. Местному руководству уже рекомендовали сократить посев риса — эта культура требует больше всего воды.

До этого россиян призвали готовиться к экстремальной жаре и засухам.

Ранее исследователи также выяснили, что загрязнение воздуха усиливает засухи.

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