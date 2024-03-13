В Саратове задержали бывшего бойца ЧВК «Вагнер», подозреваемого в теракте

Сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего участника боевых действий на Украине в составе частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Алексея Яковлева по подозрению в совершении теракта. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

По информации журналистов, 24-летнего мужчину взяли под стражу в городе Саратове. В материале подчеркивается, что гражданин уже был несколько раз судим за кражи и угоны автомобилей.

Однако в этот раз экс-участника специальной военной операции (СВО) и еще одного фигуранта дела задержали по подозрению в поджоге объекта РЖД. Речь идет об объекте, расположенном между станциями Трофимовский-2 и Зоринский.

«Согласно материалам дела, вечером 11 марта молодые люди зашли на АЗС в Ленинском районе, где приобрели 1,5 литра солярки и зажигалку. <...> На заправке молодые люди расплатились банковской картой, к которой был привязан номер телефона. Его владельцем оказался бывший участник СВО в составе ЧВК «Вагнер» Алексей Яковлев», — говорится в статье.

После посещения АЗС злоумышленники вышли к железной дороге и направились к месту запланированного поджога.

«Вторым фигурантом дела о терроризме оказался ранее не судимый безработный Сергей Бутузов», — уточняется в материале.

Стражи порядка провели обыски у молодых людей, в ходе которых изъяли телефоны и топор. Также полицейские нашли упомянутую банковскую карту и одежду, в которой подозреваемые были в день происшествия.

Более того, в памяти одного из мобильных устройств правоохранители обнаружили фотографии с места поджога. Сами злоумышленники признались, что их кураторы пообещали заплатить им 15 тыс. рублей за теракт на железной дороге.

Другая информация о ситуации пока не поступала.

Ранее участника СВО из Брянской области заподозрили в диверсии.