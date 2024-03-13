Россиянин едва не лишился пальца, зажав руку дверью

В Елизаветинской больнице Петербурга врачи спасли мужчину, который случайно прижал руку дверью и едва не лишился пальца. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

Мужчина был доставлен в больницу бригадой скорой помощи, у пациента диагностировали травматическую ампутацию пальца. Петербуржец рассказал, что сильно зажал кисть дверью.

Травмированный палец держался на кожно- сосудистом лоскуте и сухожилии сгибателя. Чаще всего при таких травмах пациенту грозит ампутация, но хирурги решили восстановить анатомию и спасти палец.

«Поврежденное сухожилие разгибателя пальца подшили к фаланге и через сформированный костный канал на рану наложили швы», — сообщил врач Елизаветинской больницы Дмитрий Мошкин.

Спасти поврежденный палец удалось, мужчина находится под медицинским наблюдением, врачи отмечают, что процесс заживления может занять несколько недель. Эстетически палец практически не будет отличаться от остальных, но для восстановления функциональности потребуется длительная реабилитация.

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