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В Калининграде пассажиры такси напали на водителя

В Калининграде пассажиры такси распылили в лицо водителю газовый баллончик

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

В Калининграде пассажиры такси напали на 53-летнего водителя, мужчине потребовалась помощь медиков. Об этом сообщает издание «Клопс» со ссылкой на источник в экстренных службах.

По данным СМИ, инцидент произошел 11 марта на улице Олега Кошевого. Таксист закончил поездку и попросил трех пассажиров подождать, пока ему поступит оплата. Но те не согласились и нагрубили водителю. Между таксистом и мужчинами начался конфликт, который завершился тем, что последние распылили в лицо водителю газовый баллончик, а затем покинули авто.

Мужчина вызвал «скорую», ему диагностировали химический ожог век и глаз. Таксист написал на пассажиров заявление в полицию.

Ранее в Нижневартовске таксист заблокировал двери авто и домогался 15-летней девочки.

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