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Над российским регионом средства ПВО сбили дрон самолетного типа

Минобороны РФ: средства ПВО сбили дрон самолетного типа под Белгородом

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Владислав Сергиенко/РИА Новости

Силы противовоздушной обороны (ПВО) РФ уничтожили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской областью. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«13 марта около 19:15 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА », — отметили в ведомстве.

В министерстве уточнили, что ПВО ликвидировали украинский дрон самолетного типа. Он был нацелен на объекты на российской территории. БПЛА сбили над территорией Белгородской области.

Менее, чем за час до этого российские системы противовоздушной обороны также уничтожили беспилотник ВСУ в небе под Белгородом. По данным военного ведомства, атака произошла примерно в 18:30 мск.

Утром в среду, 13 марта, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в воздушном пространстве региона сбили два украинских дрона самолетного типа. В результате инцидента во дворе одного из частных домов загорелась хозпостройка.

Ранее стало известно, сколько раз украинские беспилотники пытались атаковать Россию.

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