Таксист спас пожилую россиянку от мошенников

В Шахунье 37-летний таксист предотвратил мошенничество в отношении 66-летней жительницы города. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД Нижегородской области.

Мошенники позвонили пенсионерке и от лица сотрудников банка сообщили, что с ее счетами аферисты проводят сомнительные операции: чтобы спасти деньги, женщина должна была приехать в отделение банка и перевести их на «безопасный счет».

Таксист, который вез пенсионерку, обратил внимание на ее странное поведение: его смутило, что женщина сообщала кому-то свое местоположение и говорила о скором переводе средств.

Водитель понял, что пассажирка общается с мошенниками и попытался отговорить ее от передачи средств злоумышленникам. Но та не послушала таксиста и направилась в банк. Тогда таксист вызвал полицию. Прибывшие на место правоохранители предотвратили преступление: пенсионерка успела перевести аферистам 14 тыс. рублей из ста.

Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».

Ранее в Бурятии таксист спас пенсионерку от мошенников.