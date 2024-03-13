Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Таксист спас пожилую россиянку от мошенников

Нижегородский таксист предостерег пенсионерку от передачи денег мошенникам

close
100%
Shutterstock

В Шахунье 37-летний таксист предотвратил мошенничество в отношении 66-летней жительницы города. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД Нижегородской области.

Мошенники позвонили пенсионерке и от лица сотрудников банка сообщили, что с ее счетами аферисты проводят сомнительные операции: чтобы спасти деньги, женщина должна была приехать в отделение банка и перевести их на «безопасный счет».

Таксист, который вез пенсионерку, обратил внимание на ее странное поведение: его смутило, что женщина сообщала кому-то свое местоположение и говорила о скором переводе средств.

Водитель понял, что пассажирка общается с мошенниками и попытался отговорить ее от передачи средств злоумышленникам. Но та не послушала таксиста и направилась в банк. Тогда таксист вызвал полицию. Прибывшие на место правоохранители предотвратили преступление: пенсионерка успела перевести аферистам 14 тыс. рублей из ста.

Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».

Ранее в Бурятии таксист спас пенсионерку от мошенников.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами