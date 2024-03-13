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Пьяная россиянка избила и изрезала мужа бутылкой

В Свердловской области жена избила и изрезала мужа осколками бутылки

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Depositphotos

Жительница Ревды в ходе пьяной ссоры несколько раз ударила пьяного мужа по голове бутылкой и изрезала его осколками. Об этом сообщает СУ СК РФ по Свердловской области.

Семейная пара из Ревды 10 марта распивала спиртные напитки, в какой-то момент между нетрезвыми супругами произошла ссора. В ходе перепалки пьяная женщина схватила со стола бутылку и ударила супруга, подобрав крупный осколок женщина нанесла потерявшему сознание мужчине еще несколько ударов.

Пострадавшего, истекающего кровью, пытались спасти медики скорой помощи, но реанимировать мужчину не удалось. В отношении жительницы Ревды возбуждено уголовное дело.

Ранее пьяный россиянин поссорился с сожительницей из-за рассольника и напал на нее с ножом.

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