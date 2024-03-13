Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мошенники украли у 93-летней россиянки все сбережения

В Черкесске задержали курьера аферистов, похитивших сбережения 93-летней женщины

close
100%
Евгений Одиноков/РИА Новости

В Черкесске полицейские задержали 19-летнего курьера мошенников — молодой человек забрал у 93-летней жительницы города все сбережения. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Карачаево-Черкесской Республике.

Мошенники действовали по схеме «родственник попал в ДТП». С пенсионеркой связался неизвестный, представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что внучка женщины стала виновницей аварии. Чтобы девушку не привлекли к ответственности, «полицейский» заявил, что собеседница должна передать курьеру 500 тыс. рублей.

Прибывший по адресу молодой мужчина забрал деньги, оставил себе 10 тыс. рублей, а остальное перевел мошенникам. Полицейские установили личность курьера, им оказался житель Лермонтова Ставропольского края. Фигуранта заключили под стражу.

Ранее лжеполицейские втерлись в доверие к 83-летней женщине и обворовали ее.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами