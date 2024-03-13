Мошенники украли у 93-летней россиянки все сбережения

В Черкесске полицейские задержали 19-летнего курьера мошенников — молодой человек забрал у 93-летней жительницы города все сбережения. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Карачаево-Черкесской Республике.

Мошенники действовали по схеме «родственник попал в ДТП». С пенсионеркой связался неизвестный, представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что внучка женщины стала виновницей аварии. Чтобы девушку не привлекли к ответственности, «полицейский» заявил, что собеседница должна передать курьеру 500 тыс. рублей.

Прибывший по адресу молодой мужчина забрал деньги, оставил себе 10 тыс. рублей, а остальное перевел мошенникам. Полицейские установили личность курьера, им оказался житель Лермонтова Ставропольского края. Фигуранта заключили под стражу.

Ранее лжеполицейские втерлись в доверие к 83-летней женщине и обворовали ее.