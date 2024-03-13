Российского подростка госпитализировали с контузией после драки со сверстником

Школьная драка восьмиклассников под Всеволожском закончилась экстренной госпитализацией одного из них. Об этом сообщает 47news.

Все произошло 12 марта в одной из школ в деревне Вартемяги. По словам 15-летнего пострадавшего, во всем виноват его ровесник, который ударил кулаком в левый глаз во время перемены.

Через два часа подросток приехал вместе с матерью в петербургскую больницу. Врачи диагностировали у несовершеннолетнего контузию левого глаза, перелом нижней стенки глазной орбиты, черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. В тяжелом состоянии его госпитализировали.

В ситуацию вмешались полицейские, они уже опросили второго участника конфликта. Пока инцидент в УМВД не комментировали.

Ранее девятилетнего школьника госпитализировали после взрыва игрушечной гранаты.