В Волгоградской области конфликт в баре закончился выстрелом в администратора

В баре Волжского конфликт между посетителями и работниками бара закончился для 19-летнего администратора заведения больницей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по области.

Инцидент произошел 12 марта. Между группой гостей и работниками бара возник конфликт. Администратор заведения попытался уладить его, попросив посетителей покинуть зал. Когда администратор вышел вместе с агрессивно настроенными гостями на улицу, один из них достал травматический пистолет и выстрелил в мужчину.

Подозреваемый задержан, им оказался 35-летний местный житель.

Ранее в Москве мужчина открыл стрельбу из пистолета у бара, чтобы впечатлить девушек.