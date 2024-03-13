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Мужчину с шариковой ручкой в шее спасли чувашские хирурги

В Чувашии врачи спасли мужчину с шариковой ручкой в шее

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FotograFFF/Shutterstock

В Алатырскую ЦРБ поступил мужчина, шею которого проткнула шариковая ручка, потребовалась срочная операция. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

Житель Чувашии был доставлен в больницу бригадой скорой помощи, мужчина не мог самостоятельно дышать, в шею пациента воткнулась шариковая ручка. Пострадавшего немедленно обследовали, медики опасались, что инородный предмет мог задеть магистральные сосуды и дыхательные пути.

«Мы с коллегами оперативно начали действовать, готовить его к операции, параллельно вызвали торакального хирурга из республиканской клинической больницы, и совместно прооперировали», — рассказал врач-хирург Давид Фасхутдинов.

Как ручка оказалась в шее пациента — неизвестно, сейчас жизни и здоровью россиянина ничего не угрожает.

Ранее голый россиянин воткнул себе нож в глаз и пошел пугать прохожих.

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