Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Власти Таиланда предупредили туристов об угрозе распространения сибирской язвы

В Таиланде опасаются распространения сибирской язвы после трех случаев заражения в Лаосе

close
100%
Depositphotos

В Таиланде опасаются распространения сибирской язвы после нескольких случаев заражения в Лаосе. Об этом сообщает Thaiger.

Предупреждение о возможной вспышке особо опасного инфекционного заболевания выпустили власти провинции Бурирам. В регионе опасаются его распространения после того, как в соседнем Лаосе было выявлено три случая заболевания.

Сегодня местное управление животноводства подчеркнуло необходимость проявлять бдительность. Так как сибирская язва может передаваться от животных к человеку, например, при употреблении сырого мяса крупного рогатого скота и буйволов, фермеров попросили обращаться за помощью к ветеринарам, если они замечают необычное поведение своего скота. Также власти напомнили заводчикам, что неправильное обращение с зараженными тушами может привести к распространению болезни. Еще 7 марта департамент развития животноводства усилил пограничный контроль с Лаосом, чтобы предотвратить незаконный импорт живого крупного рогатого скота, буйволов, коз и овец, а также других продуктов животноводства.

Известно, что в Бурираме по-прежнему популярна традиция употребления сырых и частично приготовленных мясных блюд, например, ларба — салата из измельченного мяса с луком и травами, который особенно распространен в регионе Исан. По этой причине тайские власти призывают местных жителей и туристов воздержаться от употребления сырого мяса.

Ранее россиян на Шри-Ланке призвали использовать спреи от комаров, чтобы не заразиться вирусом денге.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами