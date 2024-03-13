«Единая Россия» хочет масштабировать проект наставничества для бойцов СВО

«Единая Россия» намерена масштабировать проект наставничества для участников СВО, проводить для них встречи с работодателями и семинары с участием экспертов центров занятости, рассказал замруководителя фракции партии в Госдуме Андрей Исаев.

Отдельно планируется вести работу с бойцами с инвалидностью.

«Мы разработали основной алгоритм работы с военнослужащими, определили партнеров – Минтруда и центры занятости, отделения фонда «Защитники Отечества», профсоюзы, работодатели, вузы и ссузы. За каждым участником СВО будет закреплен партийный куратор-наставник, чтобы обеспечить сопровождение на всех этапах», — сообщил парламентарий.

По его словам, на портале «Работа России» предполагается создать специализированный сервис, который поможет участникам СВО получать дополнительные возможности и преференции при трудоустройстве.

«Люди вернулись из экстремальных условий и ситуаций, у них в значительной степени произошла переоценка ценностей, смыслов. Важно серьезно оценить имеющиеся у участников спецоперации профессиональные навыки. В случае необходимости они в рамках нашего проекта в первую очередь должны получить возможность воспользоваться системой переподготовки и переобучения, стажировок», — сказал Исаев.

Депутат считает, что этой категории россиян нужно помочь в заключении социального контракта.

Напомним, что по инициативе президента России Владимира Путина с 1 марта 2024 года ветераны СВО, солдаты и офицеры, которые служат, смогут подать заявление на участие в первом потоке кадровой программы «Время героев».