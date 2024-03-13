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При обстреле Грайворона в Белгородской области пострадали две женщины

Гладков: две женщины пострадали после обстрела Грайворона в Белгородской области

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Alex Babenko/AP

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) города Грайворона пострадали две женщины.

«Есть прямое попадание снаряда в частный жилой дом. Пострадали две женщины», — написал он.

По его словам, у одной травматическая ампутация нижней конечности, открытый перелом руки и осколочные ранения живота — ее везут в больницу. Вторая получила осколочные ранения, от госпитализации отказалась.

Один из снарядов попал в здание администрации Грайворонского городского округа, никто не пострадал, здание обесточено.

До этого Гладков заявил, что в Белгородской области за прошедшие сутки более 120 зданий получили повреждения из-за обстрелов со стороны вооруженных сил Украины. Помимо этого, повреждения получили автобус, экскаватор и 62 автомобиля. Всего за сутки ВСУ нанесли порядка 320 ударов по 16 районам области.

Ранее Гладков сообщал об обстреле села Тишанка в Белгородской области.

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