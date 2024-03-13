Женщина украла бензин на сумму $27 тысяч, воспользовавшись поломкой колонки на заправке

В США женщина украла бензин на сумму $27 тысяч, воспользовавшись неисправностью колонки на заправке, пишет HuffPost.

Как пишут СМИ, по этому делу была арестована 45-летняя Дон Томпсон. В полиции утверждают, что женщина за полгода украла примерно 28 тысяч литров бензина на местной заправке, зная о том, что колонка работает не так, как должна. Примерная сумма ущерба составила $27 тысяч.

Кроме того, у офицеров есть данные, что Томпсон продавала топливо другим людям, заработав на этом минимум $700. После разбирательств американка была освобождена из-под стражи, заплатив залог в размере $7500. Первое судебное заседание по ее делу состоится 11 апреля. Сотрудники автомобильной заправки отказались от комментариев и не объяснили, почему полгода не замечали повышенный расход бензина в колонке.

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