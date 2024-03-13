В Белгородской области в четвертый раз за день объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена на территории Белгородской области в четвертый раз за день. В этот раз о возможной опасности предупредили жителей Белгородского района региона и города Белгорода, сообщается в официальном Telegram-канале мэрии населенного пункта.

«Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность», — говорится в заявлении, опубликованном в 18:26 мск.

При этом всего через две минуты власти объявили ракетную опасность в Шебекинском и Грайворонском городских округах Белгородской области. В связи с текущей оперативной обстановкой граждан призвали по возможности не выходит на улицу и не подходить близко к окнам.

В ночь на 13 марта ракетная опасность была объявлена на территории Старооскольского и Губкинского городских округов Белгородской области. Их жителям также рекомендовали не выходить из домов и держаться подальше от окон.

Днем в тот же день о возможной опасности были предупреждены люди, приживающие в городе Белгороде и Белгородской районе. Позже режим ракетной опасности отменили, но спустя час ввели снова.

Ранее в Белгородской области подсчитали количество домов, получивших повреждения в ходе обстрелов украинских войск.