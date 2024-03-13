Россиянка выбросила чужого кота с четвертого этажа на машину хозяйки

В Стерлитамаке местная жительница сообщила, что соседка скинула ее кота из окна четвертого этажа. Пост хозяйки животного разместил паблик «ЧЕТЫРЕ ЛАПЫ Фонд помощи животным Стерлитамак» во «ВКонтакте».

Инцидент произошел в одном из домов на улице Мира 12 марта. По словам женщины, кот не находится на самовыгуле. Животное выбежало в подъезд, после чего соседка схватила его и выбросила на улицу с высоты. Кот приземлился на припаркованную у дома машину хозяйки.

Питомец жив, но получил сотрясение и ушибы. Хозяйка написала на соседку заявление в полицию.

Ранее москвич выбил дверь в квартиру соседки и избил ее собаку из-за громкого лая.