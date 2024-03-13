Пассажир пытался ворваться в кабину пилотов во время полета

До 20 лет лишения свободы грозит пассажиру, который пытался ворваться в кабину пилотов во время полета из Сан-Диего в Вашингтон. Об этом сообщает портал PYOK.

Инцидент произошел на рейсе авиакомпании Alaska Airlines из Сан-Диего в Вашингтон, во время полета один из пассажиров пытался проникнуть в кабину пилотов. Мужчина по имени Натан Джонс несколько раз вставал с места, вел себя агрессивно и кричал, что ему нужно в кабину, чтобы провести проверку.

Авиадебошира пытались остановить бортпроводницы, при помощи других путешественников его связали и усадили в кресло. После приземления в Вашингтоне 20-летнего американца задержали, выяснилось, что он учится на летчика, мужчине может грозить до 20 лет тюремного заключения.

Ранее женщина выбежала на взлетную полосу в аэропорту и сорвала рейс.