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Адвокат объяснил решение суда освободить Шакро Молодого из тюрьмы

Адвокат Папаскуа: суд решил освободить Шакро Молодого по здоровью, не по УДО

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Валерий Мельников/РИА «Новости»

Решение об освобождении Захария Калашова, известного как Шакро Молодой, было принято на основании врачебной комиссии в связи с заболеванием заключенного. Об этом «Газете.Ru» заявил адвокат Калашова Тенгиз Папаскуа.

«Суд принял решение освободить его от наказания в связи с заболеванием на основании врачебной комиссии. УДО — это не то. Освобождение по медицинским показаниям — это совсем другое», — сказал он.

13 марта агентство ТАСС сообщило, что Усть-Лабинский суд Краснодарского края принял решение об условно-досрочном освобождении 70-летнего Захария Калашова. Как сообщал Telegram-канал Shot, заседание прошло в закрытом режиме. Точная дата, когда Калашов выйдет на свободу, не уточняется.

Шакро Молодой отбывает наказание в колонии строгого режима на территории Краснодарского края. В 2018 году мужчину приговорили к девяти годами и 10 месяцам лишения свободы за вымогательство у владелицы ресторана Elements, располагавшегося на Рочдельской улице в Москве. Инцидент произошел еще в 2015 году и закончился перестрелкой.

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