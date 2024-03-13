Глава фонда» Защитники Отечества» рассказала об адаптации ветеранов СВО

Герои спецоперации с инвалидностью — это будущее паралимпийского движения. Об этом на тренировке следж-хоккейной команды ветеранов СВО «Звезда» в Санкт-Петербурге заявила председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Отмечается, что в Северной столице она проверила работу филиала фонда. Так, за 9 месяцев социальные координаторы решили более 8 тыс. обращений. По словам Цивилевой, фонд ведет активную работу, чтобы как можно больше ветеранов СВО могли заниматься адаптивными видами спорта. Она подчеркнула, что это важно для эффективной реабилитации и социализации.

«Кроме того, наши герои не только могут стать призерами и победителями соревнований различного уровня, но и способны повести за собой обычных людей, имеющих ограничения по здоровью, особенно детей. Своим примером они наглядно показывают, что несмотря на травмы и ранения, можно активно жить и заниматься спортом», — добавила глава фонда.

В фонде рассказали, что команда ветеранов СВО по следж-хоккею была создана в октябре 2022 года. В ее состав вошли 10 участников спецоперации с травмами нижних конечностей.

«Очень хотел заниматься каким-нибудь видом спорта, но после ранения многие из них стали для меня недоступными. Благодаря фонду «Защитники Отечества» стал заниматься следж-хоккеем. Хочется тренироваться на профессиональном уровне и попасть в сборную России и участвовать в паралимпийских играх», — рассказал ветеран СВО Иван Чертков.

Напомним, фонд «Защитники Отечества» создан по поручению Президента России Владимира Путина. Основной его целью является персональное сопровождение ветеранов СВО и членов семей героев.