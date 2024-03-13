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Рыбаки на машине провалились под лед на водохранилище в Красноярске

В Красноярске машина с тремя людьми провалилась под лед на водохранилище

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На Красноярском водохранилище в районе села Лебяжье под лед ушел автомобиль «УАЗ» с тремя людьми. Об этом сообщает служба спасения региона.

Инцидент произошел в Краснотуранском районе на водохранилище, под лед провалился «УАЗ» с двумя пассажирами и водителем, люди успели покинуть тонущую машину и обратились в экстренные службы.

Спасатели Краснотуранской станции с помощью судна на воздушной подушке доставили граждан в село Лебяжье и передали их родственникам. От медицинской помощи спасенные мужчины отказались.

Ранее в Ленобласти обнаружили провалившуюся под лед машину с пассажиром.

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