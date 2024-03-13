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В Нижневартовске таксист заблокировал двери авто и домогался 15-летней девочки

В ХМАО таксист домогался несовершеннолетней пассажирки

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Shutterstock

В Нижневартовске водитель службы такси приставал к 15-летней девочке во время поездки, мужчина заблокировал двери и пытался потрогать ребенка. Об этом в социальных сетях рассказала пострадавшая школьница.

По словам девочки, инцидент произошел 9 марта, она вызвала такси и едва села в машину, как водитель завершил поездку и заблокировал двери. Мужчина начал задавать школьнице неуместные вопросы и пытался потрогать пассажирку за колени.

«Я молча сидела и писала родителям. Спустя некоторое время он начал заглядываться на меня через зеркало и задавать вопросы: «давай увидимся завтра», «у тебя есть парень» и все в этом духе. Он хотел положить руку мне на колени и вел себя неадекватно. На мой ответ, что меня не интересуют знакомства и что мне 15 лет, он увеличил интерес», — рассказала девочка.

Водитель довез пассажирку до нужного ей адреса, но длительное время не выпускал из машины, в ситуации хотели разобраться родные подростка, однако таксист начал их оскорблять, после чего скрылся.

Представители службы такси отреагировали на инцидент и просят пострадавшую и ее законных представителей связаться ними. В отношении шофера проводится внутренняя проверка.

Ранее в Чите таксист отвез пассажирку в лес и домогался.

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