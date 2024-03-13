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В Японии прошел забег в костюмах тиранозавра

Oddity Central: в Японии прошла гонка, в которой участники были в костюмах тиранозавра

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В Японии прошел забег в костюмах тиранозавра, ставший уже традиционным, пишет Oddity Central. По словам участников мероприятия, это отличный способ провести время и избиваться от негативных эмоций.

Считается, что гонки в костюмах тиранозавра появились в США в 2019 году в штате Вашингтон. Однако это мероприятие так и не стало популярным за Западе, зато прижилось в Японии. Местные жители говорят, что это уже стало национальной традицией, а за два года было проведено 40 таких забегов.

На последнее такое мероприятие пришли 60 человек в костюмах. Участники были разделены на три категории: юные динозавры, взрослые динозавры и старые динозавры. По словам одного из участников, такое состязание помогает ему снять стресс, а еще найти новых друзей по всей Японии.

Ранее сообщалось, что японским школьникам разрешат отправлять вместо себя на уроки специальных роботов.

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