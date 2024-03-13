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Российские хирурги спасли ребенка с редчайшей аномалией сосудов печени

В Москве врачи спасли ребенка с редкой патологией сосудов

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В Российской детской клинической больнице (РДКБ) успешно прооперировали ребенка с патологией сосудов печении, ребенок страдал от постоянных болезней легких из-за неправильного кровоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

Мальчик из Крыма с рождения испытывал проблемы с легкими, после многочисленных обследований ребенок был направлен в РДКБ, где медики выявили причину постоянных болезней. Выяснилось, что 10-летний школьник страдал от редчайшей патологии развития печеночных сосудов, которая мешала нормальному кровоснабжению органов.

«Ребенок поступил в тяжелом состоянии: затрудненное дыхание, насыщение крови кислородом ниже 80%, потребность в кислородной поддержке. Соустье между печеночной артерией и воротной веной препятствовало нормальному кровоснабжению печени», — рассказал детский хирург Иван Мыльников.

Мальчику провели две сложные операции, спустя три месяца пациент пошел на поправку, как отметили медики, с таким сочетанием патологий они столкнулись впервые, подобные случае не описаны в медицинской практике.

Ранее в Югре врачи обнаружили в сердце 75-летней пенсионерки редкую опухоль.

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