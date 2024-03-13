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В Воронежской области предупредили о опасности атаки беспилотников

Губернатор Гусев: в Воронежской области объявлена опасность атаки БПЛА

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Shutterstock/Wirestock Creators

В Воронежской области объявили воздушную тревогу в связи с возможной атакой беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«На территории региона объявляется опасность атаки БПЛА», — говорится в сообщении.

Гусев также попросил воронежцев в случае налета перейти в комнату без окон либо, в случае нахождения на улице, приготовиться забежать в здание, на парковку или в подземный переход.

Беспилотники второй день подряд массово атакуют российские регионы. В этот раз дронам удалось долететь до рязанского нефтезавода, там начался пожар, пострадали два человека. Кроме того, массовая волна пришлась на Воронежскую область, где сбили больше 40 воздушных целей. Всего были атакованы шесть областей.

Позднее стало известно, что за нападением на три нефтеперерабатывающих завода в России стоит СБУ.

Ранее энергетики рассказали о последствиях атаки беспилотников на российские НПЗ.

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