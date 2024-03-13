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Пропавшую женщину нашли живой в запертом грузовом контейнере

KPTV: в США пропавшую женщину нашли внутри грузового контейнера

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Во Флориде женщину, пропавшую без вести, нашли случайные прохожие, американка находилась в запертом грузовом контейнере. Об этом сообщает KPTV.

52-летняя жительница города Коко пропала 12 марта, тревогу забили школьные педагоги, когда американка не забрала сына после занятий. Пропавшую искали почти сутки, ее обнаружил случайный прохожий.

Мужчина проходил мимо офисного здания и услышал стук, который раздавался из установленного рядом грузового контейнера, на место была вызвана полиция. Вскрыв контейнер, стражи порядка обнаружили в нем пропавшую, женщину госпитализировали для обследования, видимых травм она не получила.

Обстоятельства похищения американки устанавливаются.

Ранее россиянка связалась с навязчивым молодым человеком и пропала.

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