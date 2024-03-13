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Жителей Курской области предупредили об опасности атаки БПЛА

Старовойт: в Курской области объявлена опасность атаки дронов

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Inna Varenytsia/Reuters

Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена на территории Курской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Роман Старовойт.

«В Курской области объявлена опасность атаки БПЛА», — говорится в публикации.

Глава местной администрации добавил, что расположенные в регионе системы противовоздушной обороны (ПВО) были приведены в состояние готовности. В то же время Старовойт призвал граждан быть бдительными и соблюдать осторожность.

Утром 13 марта Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли курский поселок Теткино. Из-за действий украинских войск пострадал один местный житель, у которого диагностировали контузию. Никакой информации о разрушениях к тому моменту не поступало.

Позже поселок Теткино вновь подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Как рассказал губернатор региона, в результате атаки в населенном пункте были повреждены одна хозяйственная постройка и магазин. Старовойт уточнил, что власти готовы оказать собственникам всю необходимую помощь при восстановлении зданий.

Ранее президент РФ Владимир Путин прокомментировал атаки украинских войск на Белгородскую и Курскую области.

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