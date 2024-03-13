Россиянам рассказали, как сохранить интим после 50 лет

Чтобы сохранить интим после 50 лет важно уделять внимание своему здоровью. Об этом в эфире «Радио 1» заявил психиатр, сексолог, академик РАМТН Александр Теслер. Помимо общего состояния организма, врач советует следить за гормональным фоном.

«У женщины в районе 50 лет наступает колебание гормонального фона и уход в климакс. А для этого существует заместительная терапия, которую назначают гинекологи-эндокринологи. Если женщина на заместительной терапии, у нее в принципе молодость продолжается, потому что она резко не стареет», — сказал Теслер.

Мужчинам, по его словам, также следует следить за гормональным фоном, в частности за тестостероном. Также специалист указал на важность физического тонуса для обоих полов.

Врач-андролог, уролог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Батор Гончиков до этого назвал основные причины импотенции. По его словам, высокое артериальное давление, атеросклероз и другие сердечно-сосудистые заболевания могут приводить к повреждению артерий и сужению кровеносных сосудов половых органов, что затрудняет достижение эрекции. Кроме того, данная проблема может наблюдаться при диабете, добавил специалист.

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