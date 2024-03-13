Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, как сохранить интим после 50 лет

Врач Теслер: интим после 50 лет сохранится, если следить за здоровьем

close
100%
Shutterstock

Чтобы сохранить интим после 50 лет важно уделять внимание своему здоровью. Об этом в эфире «Радио 1» заявил психиатр, сексолог, академик РАМТН Александр Теслер. Помимо общего состояния организма, врач советует следить за гормональным фоном.

«У женщины в районе 50 лет наступает колебание гормонального фона и уход в климакс. А для этого существует заместительная терапия, которую назначают гинекологи-эндокринологи. Если женщина на заместительной терапии, у нее в принципе молодость продолжается, потому что она резко не стареет», — сказал Теслер.

Мужчинам, по его словам, также следует следить за гормональным фоном, в частности за тестостероном. Также специалист указал на важность физического тонуса для обоих полов.

Врач-андролог, уролог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Батор Гончиков до этого назвал основные причины импотенции. По его словам, высокое артериальное давление, атеросклероз и другие сердечно-сосудистые заболевания могут приводить к повреждению артерий и сужению кровеносных сосудов половых органов, что затрудняет достижение эрекции. Кроме того, данная проблема может наблюдаться при диабете, добавил специалист.

Ранее россияне раскрыли свое отношение к регулярному сексу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами