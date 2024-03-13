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Россиянин продал машину, взял кредит и ограбил банк по указанию мошенников

В Тюменской области мужчина ограбил банк по указанию мошенников

В Тюменской области 52-летний мужчина совершил ограбление банка и похитил более 3 млн рублей по указанию мошенников. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сообщается, что россиянин похитил из кассы банка более 3 млн рублей, угрожая оружием. Сотрудники правоохранительных органов задержали его на выходе из финансового учреждения.

Позже выяснилось, что преступление он совершил по заданию мошенников. Перед тем, как грабить банк, мужчина продал машину и взял кредит на 2,5 млн рублей. Все деньги он отправил на якобы «безопасные счета» злоумышленников.

В отношении россиянина возбуждено уголовное дело. Совершенным в отношении фигуранта мошенническим действиям дадут правовую оценку.

Ранее в Саратове 10-летняя девочка взяла два кредита на родителей и отдала деньги мошенникам.

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