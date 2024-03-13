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В Югре врачи обнаружили в сердце 75-летней пенсионерки редкую опухоль

В ХМАО врачи спасли пенсионерку с опухолью в сердце

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Кардиохирурги окружного кардиологического диспансера «Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии» спасли от опасной опухоли в сердце жительницу Югры. Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения региона.

75-летня женщина поступила в медицинское учреждение с ишемической болезнью сердца. Пенсионерка жаловалась на боли в груди и головокружение. В ходе обследования медики обнаружили на аортальном клапане сердца редкое новообразование — папиллярную фиброэластому, которое могло оторваться и привести к нарушению снабжения органа кровью.

«Бригада кардиохирургов под руководством заведующего кардиохирургическим отделением выполнила операцию по удалению папиллярной фиброэластомы», — сообщили в депздраве.

Операция прошла успешно, пенсионерка выписана на амбулаторное лечение, ей рекомендовано наблюдаться у кардиолога.

Ранее москвичке удалили гигантскую опухоль яичника весом 30 килограммов.

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