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Россиянин пытался взломать банкомат и похитить 1,2 млн рублей

В Самарской области мужчина пытался вскрыть банкомат и попал на видео

В городе Отрадном Самарской области местный житель пытался вскрыть банкомат в отделении банка и был задержан. Об этом сообщает пресс-служба управления Росгвардии региона.

Инцидент произошел в ночь на 13 марта, в одном из банков в Отрадном сработала сигнализация, на место прибыл наряд Росгвардии. Стражи порядка обнаружили в тамбуре банка молодого мужчину, который разломал банкомат и пытался достать оттуда деньги в сумме более одного миллиона рублей.

Действия злоумышленника попали на записи камер видеонаблюдения, вор вскрыл банкомат, разбросал на полу детали и доставал деньги. Подозреваемого в краже передали сотрудникам полиции, возбуждено уголовное дело.

Ранее российская учительница украла забытые в банкомате деньги.

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