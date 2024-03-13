Россиянам рассказали, как оборудовать детскую песочницу в домашних условиях

Если ребенок в летнее время любит играть с песком, то зимой в домашних условиях его можно заменить на крупу. Такой совет в интервью РИАМО дала педагог-психолог Елена Храмова.

«Если заметили, что ребенок получает удовольствие от игр со снегом, то летом предложите ему игры со льдом. Например, заморозьте воду, предварительно добавив в нее пищевой краситель. Получатся разноцветные льдинки, с которыми интересно играть», — сказала Храмова.

Также она посоветовала заморозить маленькие игрушки с водой в формочках для льда и предложить ребенку помочь им выбраться.

До этого Храмова рассказала, как подготовить ребенка к сезонным изменениям. В первую очередь, по ее словам, важно соблюдать оптимальный режим. Она посоветовала определить наиболее сложный для ребенка сезон, чтобы заранее начать подготовку к нему. При наличии медицинских особенностей, например, аллергии на пыльцу, важно заранее начать необходимую терапию, добавила психолог.

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