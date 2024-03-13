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В Петербурге суд отказал двум женщинам в расторжении брака

В Петербурге суд отказался расторгать брак двух женщин

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Руслан Кривобок/РИА Новости

Петербургский суд отказался рассматривать заявление о разводе двух женщин, которые зарегистрировали брак в Европе. Об этом сообщает руководитель Объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

Россиянки Екатерина и Елизавета зарегистрировали брак в 2017 году в Копенгагене, но спустя несколько лет отношения прекратились.

«Детей совместных нет, спора о разделе совместно нажитого имущества тоже, но Елизавета разводиться не хочет, поэтому Екатерина подала в суд», – поделилась Лебедева.

Суд не принял заявление, так как в рамках закона браком считается союз между мужчиной и женщиной. Помимо этого, иностранное законодательство противоречит основам правопорядка России.

Лебедева посоветовала паре разводиться в Копенгагене.

Ранее актриса Натали Портман тайно развелась с мужем спустя 11 лет брака.

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