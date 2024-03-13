Психолог рассказала, как подготовить ребенка к сезонным изменениям

Чтобы ребенок был готов к сезонным изменениям, необходимо поддерживать оптимальный режим дня. Об этом в беседе с РИАМО рассказала педагог-психолог Елена Храмова.

«Проанализируйте режим дня ребенка в разное время года, его загруженность. Если образ жизни летом сильно отличается, то школьнику будет сложнее перестроиться после каникул. Чтобы подготовить ребенка к сезонным изменениям, заранее подберите вместе с ним соответствующую одежду. При выборе, по возможности, учитывайте его пожелания», — сказала Храмова.

Она посоветовала определить наиболее сложный для ребенка сезон, чтобы заранее начать подготовку к нему. При наличии медицинских особенностей, например, аллергии на пыльцу, важно заранее начать необходимую терапию, добавила психолог.

Академик Российской академии образования (РАО) Сергей Малых до этого объяснил, как помочь детям побороть страх перед математикой. По его словам, прежде всего важно выяснить, почему у ребенка возникают сложности с точными науками. В том числе, узнать, что он чувствует, когда идет на урок, открывает учебник, читает условие задачи или его вызывают к доске. Эксперт уточнил, что в этом вопросе родителям важно оказывать поддержку и посильную помощь.

Ранее психолог оценила, опасно ли вводить детей в медийное пространство.