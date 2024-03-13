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Энергетики рассказали о последствиях атаки беспилотников на российские НПЗ

Энергоэксперт Пикин: атаки ВСУ на нефтезаводы отразятся на участниках рынка

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Удары Вооруженных сил Украины беспилотниками по нефтеперерабатывающим заводам России на процессе фактической нефтепереработки никак не отразятся, уверен директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. Однако эти атаки повлияют на настроения участников рынка – они теперь будут вынуждены учитывать эти риски, заявил он в беседе с НСН.

ВСУ стремятся нанести урон энергоинфраструктуре, и в этом ключе НПЗ – это понятные и даже очевидные цели, считает Пикин.

«То, что имеем сейчас, повлияло на настроение трейдеров, торгующих на бирже, на настроение участников рынка с тем, что такой риск существует и нужно его закладывать. Но сказать, что атаки как-то повлияли на фактический процесс нефтепереработки, нельзя», – подчеркнул он.

Напомним, накануне на нефтеперерабатывающем заводе в Нижегородской области остановили переработку нефти из-за атаки дронов. А сегодня утром от удара беспилотника на Рязанском НПЗ вспыхнул пожар на площади 100 квадратных метров. Два человека пострадали – их госпитализировали, пожар позднее потушили. Украинские дроны интенсивно атакую регионы России второй день, подробности – в материале «Газеты.Ru».

В Российском топливном союзе ранее рассказали, что будет с ценами на бензин после атак беспилотников по НПЗ страны.

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