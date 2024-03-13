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Подачу тепла восстановили в домах Петербурга, пострадавших после прорыва трубы

Теплоснабжение восстановили в домах на улице Маршала Захарова в Петербурге

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АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» восстановила теплоснабжение зданий, расположенных в Красносельском районе на улице Маршала Захарова, подача тепла была приостановлена после прорыва трубы. Об этом «Мойке78» сообщили в пресс-службе компании.

В организации уточнили, что специалисты завершили ремонтные работы в районе 12:00. Они заменили более восьми метров ненадежного трубопровода, а также провели всю необходимую диагностику и подключили новый участок. Теплоснабжение близлежащих зданий восстановили в полном объеме, после этого его перевели в штатный режим работы.

В компании также отметили, что окончательное подключение потребителей нуждается в оперативной настройке систем внутридомовых коммуникаций, в случае отсутствия горячего водоснабжения гражданам посоветовали обращаться в свою управляющую организацию.

Прорыв трубы произошел накануне, в результате инцидента было закрыто движение по аварийному участку от Ленинского проспекта до улицы Десантников. Эпицентр происшествия находится в зоне тротуара. Отмечалось, что автомобили граждан, которые были припаркованы в зоне прорыва, по предварительным данным, не получили повреждений. В случае обнаружения последствий их владельцам обещали возместить причиненный ущерб.

Ранее сообщалось, что в Курской области при обстреле были повреждены газовая труба и линия электропередачи.

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