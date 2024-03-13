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Российского «вора в законе» №1 Шакро Молодого выпустят по УДО

Shot: суд одобрил освобождение криминального авторитета Шакро Молодого по УДО

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Суд одобрил прошение «вора в законе» №1 Шакро Молодого (настоящее имя — Захарий Калашов) об условно-досрочном освобождении (УДО) в связи с ухудшившимся состоянием здоровья. Об этом сообщается в Telegram-канале Shot.

По информации журналистов, соответствующее решение принял Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края. Заседание прошло в закрытом режиме, без присутствия представителей СМИ. При этом точная дата выхода Захария Калашова на свободу пока не уточняется.

В данный момент Шакро Молодой отбывает наказание в колонии строгого режима на территории Краснодарского края. В 2018 году мужчину приговорили к девяти годами и 10 месяцам лишения свободы за вымогательство у владелицы ресторана Elements, располагавшегося на Рочдельской улице в Москве. Инцидент произошел еще в 2015 году и закончился перестрелкой.

«Шакро Молодой был одним из самых влиятельных криминальных авторитетов в РФ с начала 90-х годов. <...> Как однажды заявлял прокурор в суде, криминальный авторитет Захарий Калашов <...> стал лидером российского преступного сообщества <...> в 2013 году», — подчеркивается в публикации.

В том году не стало другого известного «вора в законе» Деда Хасана (настоящее имя — Аслан Усоян). В результате Шакро Молодой занял освободившийся «трон», до этого несколько лет прожив в Испании из-за серии покушений.

Позже о скором освобождении Захария Калашова сообщило агентство ТАСС. Журналисты подтвердили эти сведения, напрямую обратившись в пресс-службу Усть-Лабинского районного суда Краснодарского края.

Ранее в Африке задержали «вора в законе» Вову Пухлого.

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