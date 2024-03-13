Под Ростовом школьница сказала матери, что едет в салон красоты и полетела в Челябинск

Девушка из Ростовской области сбежала из дома под надуманным предлогом, чтобы встретиться с молодым человеком из другого города. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Школьница познакомилась с подростком из Челябинска год назад. За несколько дней до инцидента он приехал к 16-летней возлюбленной в город и девушка решила, что поедет с молодым человеком в Челябинск.

После этого школьница сообщила матери, что якобы поедет в салон красоты в соседней станице. На самом деле она отправилась на Урал. При этом на звонки она не отвечала.

В результате пассажирку встретила транспортная полиция. Ее направили в социальный центр, где она ожидает мать.

Ранее в Калининграде мигрант похитил 16-летнюю девушку и увез в аэропорт, чтобы жениться.