Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Финляндии задержали нелегально пересекшего границу мигранта

Финские пограничники задержали незаконно пересекшего границу мигранта

close
100%
Reuters

Финские пограничники задержали одного человека, нелегального пересекшего государственную границу в Вайниккала. Об этом сообщает местная телерадиокомпания Yle, ссылаясь на пограничную службу Юго-Восточной Финляндии.

В материале поясняется, что пограничная служба Юго-Восточной Финляндии арестовала одного человека по подозрению в нарушении пограничного законодательства. Уточняется, что мужчина пересек государственную границу в финской Вайниккале по пересеченной местности и подал прошение властям страны о предоставлении убежища. Инцидент был обнаружен в ходе наблюдения пограничной охраной.

«Пограничная служба продолжит расследование случая», — заключается в статье.

В феврале руководство пограничной службы Финляндии предложило навсегда закрыть два пункта пропуска на границе с Россией. Закрыть предлагается КПП «Париккала» и «Инари» в городе Лиекса. Их работа была приостановлена на несколько лет.

Ранее украинского пограничника задержали за помощь уклонистам, бегущим от армии..

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами