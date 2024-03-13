В Финляндии задержали нелегально пересекшего границу мигранта

Финские пограничники задержали одного человека, нелегального пересекшего государственную границу в Вайниккала. Об этом сообщает местная телерадиокомпания Yle, ссылаясь на пограничную службу Юго-Восточной Финляндии.

В материале поясняется, что пограничная служба Юго-Восточной Финляндии арестовала одного человека по подозрению в нарушении пограничного законодательства. Уточняется, что мужчина пересек государственную границу в финской Вайниккале по пересеченной местности и подал прошение властям страны о предоставлении убежища. Инцидент был обнаружен в ходе наблюдения пограничной охраной.

«Пограничная служба продолжит расследование случая», — заключается в статье.

В феврале руководство пограничной службы Финляндии предложило навсегда закрыть два пункта пропуска на границе с Россией. Закрыть предлагается КПП «Париккала» и «Инари» в городе Лиекса. Их работа была приостановлена на несколько лет.

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