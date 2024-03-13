Во Франции судят молодого человека, который съел живую мышь

Расправившийся с мышью студент предстанет перед французским судом. Об этом пишет France 3.

В начале сентября прошлого года ученики подготовительного отделения лицея Тьер в Марселе организовали вечеринку, которая должна была стать посвящением для новичков. Одна девушка отправилась на пляж, где проходило мероприятие, со своей домашней мышью. В дальнейшем животное подверглось издевательствам.

Один из студентов положил грызуна в рот и стал делать жевательные движения. В результате зверек получил несовместимые с жизнью травмы. Об инциденте стало известно зоозащитникам, которые обратились в полицию. Происходящее на вечеринке попало на видео, и герой 28-секундного ролика был задержан.

Юрист фонда «30 миллионов друзей», который борется за права животных, заявил, что никогда не слышал о чем-то подобном. Он утверждает, что в данном случае речь идет не о «простой жестокой глупости на пьяной вечеринке», а о намеренном акте жестокости, который может стоить молодому человеку пяти лет лишения свободы. Судебный процесс над обвиняемым начинается сегодня, 13 марта, в мировом суде Марселя.

Ранее в Ленобласти мужчину лишили свободы за расправу над таксой на глазах у детей.