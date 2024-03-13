Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

У ФСИН появился свой святой-покровитель

Патриарх Кирилл назвал преподобного Пимена Угрешского небесным покровителем ФСИН

close
100%
Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил определить преподобного Пимена Угрешского (1810-1880) небесным покровителем работников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России, сообщили в ведомстве.

«По инициативе директора ФСИН России генерала внутренней службы Российской Федерации Аркадия Гостева Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил определить небесным покровителем ведомства преподобного Пимена Угрешского», — говорится в публикации.

Отмечается, что Архиерейский собор Русской Православной Церкви причислил Архимандрита Пимена к лику святых в 2004 году. В этом же году в России была образована ФСИН как самостоятельная служба.

В 2024 году ФСИН отмечает 145-летие создания уголовно-исполнительной системы России. Отсчет ведется от года образования Главного тюремного управления указом Александра II. В ведение этого органа были включены места отбытия наказания.

До этого патриарх Кирилл рассказал, как «обнулить» грехи.

Ранее патриарх Кирилл указал на главный грех властодержцев.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами