У ФСИН появился свой святой-покровитель

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил определить преподобного Пимена Угрешского (1810-1880) небесным покровителем работников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России, сообщили в ведомстве.

«По инициативе директора ФСИН России генерала внутренней службы Российской Федерации Аркадия Гостева Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил определить небесным покровителем ведомства преподобного Пимена Угрешского», — говорится в публикации.

Отмечается, что Архиерейский собор Русской Православной Церкви причислил Архимандрита Пимена к лику святых в 2004 году. В этом же году в России была образована ФСИН как самостоятельная служба.

В 2024 году ФСИН отмечает 145-летие создания уголовно-исполнительной системы России. Отсчет ведется от года образования Главного тюремного управления указом Александра II. В ведение этого органа были включены места отбытия наказания.

До этого патриарх Кирилл рассказал, как «обнулить» грехи.

Ранее патриарх Кирилл указал на главный грех властодержцев.