Пожилая россиянка накормила ребенка отходами из мусорки

В Магнитогорске пожилая женщина накормила ребенка отходами из мусорки. Об этом сообщает Ura.ru.

По информации агентства, инцидент произошел на улице Бориса Ручьева во дворе одного из домов. Женщина заметила возле мусорных контейнеров пенсионерку, которая рылась в них и кормила девочку четырех-пяти лет на вид отходами.

Ставшая свидетельницей инцидента женщина возмутилась, и тогда пенсионерка взяла ребенка за руку и убежала. Прочие детали и обстоятельства произошедшего не уточняются.

До этого в Челябинске мальчик пожаловался родителям на воспитательницу, которая накормила его хлебом из мусорного ведра под смех остальных детей.

Ранее мать и шестеро детей отравились пловом на Ставрополье.